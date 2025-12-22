Hallan a hombre asesinado al oriente de Morelia; se desconoce su identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre asesinado de al menos dos balazos en la cabeza fue encontrado la mañana de este lunes en un camino rústico de la colonia La Aldea, ubicada al oriente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por unas personas cerca de la calle Eucalipto y dieron aviso al número de emergencias 911. Posteriormente, al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso del individuo y acordonaron el área.

Más tarde arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

El finado permanece en calidad de no identificado, él tenía entre 35 y 45 años de edad, era de complexión robusta, vestía chamarra negra con detalles en rojo, pantalón de mezclilla azul y botas negras.

