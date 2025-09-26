Hallan a hombre asesinado a balazos en carretera Morelia-Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre asesinado a balazos fue localizado a la orilla de la carretera Morelia-Toluca, dentro del municipio de Charo, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por unas personas durante la tarde de este viernes, quienes lo reportaron al número de emergencias. El cuerpo se encontraba en las inmediaciones de la huerta denominada “La Campana”, entre las poblaciones de Las Trojes y El Álamo.

Al sitio acudieron patrulleros locales, quienes confirmaron el deceso, delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).