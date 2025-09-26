Hallan a hombre asesinado a balazos en carretera Morelia-Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre asesinado a balazos fue localizado a la orilla de la carretera Morelia-Toluca, dentro del municipio de Charo, informaron autoridades policiales.
El hallazgo fue realizado por unas personas durante la tarde de este viernes, quienes lo reportaron al número de emergencias. El cuerpo se encontraba en las inmediaciones de la huerta denominada “La Campana”, entre las poblaciones de Las Trojes y El Álamo.
Al sitio acudieron patrulleros locales, quienes confirmaron el deceso, delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), que inició las investigaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para practicar la necropsia de ley.
De acuerdo con fuentes oficiales, al fallecido se le encontró una credencial de elector con el nombre de José G., cuya fotografía coincidía con sus rasgos físicos.
