Hallan a dos sujetos ejecutados y embolsados en Queréndaro, Michoacán

Queréndaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres asesinados y embolsados fueron localizados a la orilla de la carretera Pueblo Viejo-Tiradores, dentro del municipio de Queréndaro, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue reportado por algunos lugareños durante la noche del martes. Posteriormente acudieron unos patrulleros, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios.

Trascendió que los interfectos no han sido identificados y su media filiación no fue proporcionada por los agentes, quienes tras asegurar el área solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después arribaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

rmr