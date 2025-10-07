Hallan a dos hombres asesinados en camino de terracería de Pátzcuaro

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este martes en un camino rústico de la comunidad de Iguarán. Unos habitantes realizaron el macabro hallazgo y avisaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros, mismos que confirmaron el deceso de los individuos y delimitaron el perímetro. Trascendió que uno de los interfectos tenía entre 40 y 45 años de edad, vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra azul y botas cafés. El otro masculino tenía entre 35 y 40 años de edad, usaba chamarra azul, pantalón de mezclilla azul y botas negras.

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudieron al referido lugar, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr