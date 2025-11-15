Guardia Nacional arresta a dos hombres armados en zona lacustre; uno fue candidato local

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dentro del operativo “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres en posesión de un arma corta en la región lacustre. Uno de ellos fue candidato a presidente municipal de Pátzcuaro por el partido Más Michoacán.
De acuerdo con fuentes federales, durante labores preventivas y filtros de inspección implementados en la zona, los uniformados detectaron una camioneta Dodge RAM 700, color blanco, y les marcaron el alto a sus ocupantes para realizar una revisión.
En la inspección, los agentes localizaron un revólver Magnum calibre .357 y dos cartuchos útiles, por lo que detuvieron a José R. y Marco Vinicio B. Este último contendió en las pasadas elecciones a la alcaldía local y sería sobrino del ex presidente municipal Víctor Báez.
Los detenidos, así como el arma y la camioneta asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.
mrh