Grupos rivales se enfrentaron a balazos por media hora antes del ataque a presidencia de Zinapécuaro

Los hechos de violencia se registraron alrededor de las 03:00 horas de este martes y algunos habitantes señalaron que la balacera duró aproximadamente 30 minutos. Además, unas esquirlas rompieron los cristales de la ventana de una vivienda y una mujer resultó lastimada por los vidrios.

Al enterarse de la situación, diversas corporaciones policiales arribaron al lugar, pero los gatilleros ya se habían marchado. La escena fue acordonada y las instancias competentes emprendieron las averiguaciones respectivas.