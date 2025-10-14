Grupos rivales se enfrentaron a balazos por media hora antes del ataque a presidencia de Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos antes del ataque contra la alcaldía de Zinapécuaro, integrantes de células criminales rivales se enfrentaron a balazos en la cabecera municipal, informaron fuentes allegadas al tema.
La confrontación, aparentemente, no dejó lesionados ni fallecidos. Después, unos delincuentes realizaron disparos contra la fachada de la presidencia y arrojaron al menos tres explosivos desde drones; uno de ellos alcanzó un poste y perjudicó una caja con cámaras de vigilancia del C5.
Los hechos de violencia se registraron alrededor de las 03:00 horas de este martes y algunos habitantes señalaron que la balacera duró aproximadamente 30 minutos. Además, unas esquirlas rompieron los cristales de la ventana de una vivienda y una mujer resultó lastimada por los vidrios.
Al enterarse de la situación, diversas corporaciones policiales arribaron al lugar, pero los gatilleros ya se habían marchado. La escena fue acordonada y las instancias competentes emprendieron las averiguaciones respectivas.
rmr