Fuga de gas en Mercado Municipal de Pátzcuaro provoca alarma; situación fue controlada

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, una fuga de gas registrada en los tanques estacionarios del Mercado Municipal generó alarma entre comerciantes y personas que se encontraban en la zona.

El incidente provocó la movilización inmediata de elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes actuaron con rapidez para contener la situación y evitar mayores riesgos.

Gracias a la intervención oportuna del personal de emergencias, la fuga fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.

Sin embargo, el hecho dejó escenas de tensión entre los presentes, quienes evacuaron el área de manera preventiva.