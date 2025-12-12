Fuerte choque en Madero Poniente; uno de los autos quedó sobre el camellón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se registró un fuerte accidente vial sobre la avenida Francisco I. Madero poniente, en su cruce con Mártires de la Plaza, justo en la entrada a la colonia Fidel Velázquez, en Morelia.

En las imágenes compartidas en redes sociales se alcanza a ver que al menos tres vehículos se vieron involucrados en el incidente, incluyendo un auto compacto color rojo que terminó sobre el camellón central.

Las fotografías muestran severos daños frontales en el vehículo y presencia de otros dos autos con afectaciones visibles en la parte trasera y lateral, aparentemente por colisión en cadena.

Testigos en el lugar comentaron que uno de los conductores podría haber estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Elementos de Policía Morelia acudieron al lugar para acordonar la zona y coordinar las maniobras de atención y retiro de las unidades.