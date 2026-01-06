Fuerte choque en la autopista Morelia-Pátzcuaro; hay cierre de vialidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un accidente grave en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura del km 3+000 del Libramiento Morelia, donde al menos dos vehículos colisionaron de forma frontal, provocando el cierre total del tramo carretero.
De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, el incidente obligó a cerrar la circulación para permitir las maniobras de atención médica y retiro de unidades. En el lugar se reportan personas lesionadas, aunque aún no se ha confirmado el número exacto de heridos.
🔸 Ambulancias de la empresa AMBUMED acudieron al sitio, incluyendo una unidad médica para la estabilización y traslado de pacientes. También se reportó la participación de cuerpos de emergencia y unidades de apoyo vial.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el impacto de los vehículos involucrados, uno de ellos completamente volcado y con severos daños en la carrocería, lo que evidencia la magnitud del choque.
🚧 Las autoridades exhortan a los conductores a mantener la calma, seguir las indicaciones viales y extremar precauciones en este tramo, debido a la presencia de unidades de emergencia y los trabajos de limpieza.
SHA