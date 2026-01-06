Fuerte choque en la autopista Morelia-Pátzcuaro; hay cierre de vialidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró un accidente grave en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, a la altura del km 3+000 del Libramiento Morelia, donde al menos dos vehículos colisionaron de forma frontal, provocando el cierre total del tramo carretero.

De acuerdo con el Centro SICT Michoacán, el incidente obligó a cerrar la circulación para permitir las maniobras de atención médica y retiro de unidades. En el lugar se reportan personas lesionadas, aunque aún no se ha confirmado el número exacto de heridos.