Fuerte carambola en zona de El Pipila; combi se habría quedado sin frenos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este miércoles se registró un choque múltiple en la zona de El Pípila, al sur de la ciudad de Morelia, donde al menos cinco vehículos resultaron involucrados.

De acuerdo con reportes preliminares de la agencia RED113, el percance fue causado por una combi que aparentemente se quedó sin frenos, impactando primero contra un automóvil y provocando una carambola que alcanzó a al menos otras tres unidades más.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:05 horas, generando congestión vial severa en el área. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas, aunque se espera el arribo de servicios de emergencia y personal de vialidad para valorar a los ocupantes y liberar la circulación.