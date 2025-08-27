Fuerte accidente en la Siglo XXI; video muestra el momento exacto

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un fuerte accidente vial en la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 4+000, en las inmediaciones de Uruapan, lo que ocasionó el cierre de la circulación mientras se realizan maniobras de atención y retiro de vehículos.

El C5 de Michoacán confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde emitió una alerta vial para exhortar a los automovilistas a extremar precauciones y tomar rutas alternas.