Fuerte accidente en la Siglo XXI; video muestra el momento exacto

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró un fuerte accidente vial en la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 4+000, en las inmediaciones de Uruapan, lo que ocasionó el cierre de la circulación mientras se realizan maniobras de atención y retiro de vehículos.
El C5 de Michoacán confirmó la situación a través de sus redes sociales, donde emitió una alerta vial para exhortar a los automovilistas a extremar precauciones y tomar rutas alternas.
En redes sociales también se difundió un video del momento exacto del accidente, en el que se observa cómo un vehículo particular pierde el control e impacta contra otro automóvil. En la grabación se aprecia además la presencia de un camión de pasajeros, que presuntamente habría estado involucrado en el percance.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, ambulancias y personal de rescate, quienes brindaron apoyo a los tripulantes afectados y trabajaron en las maniobras necesarias para liberar la vía. Hasta el momento no se han confirmado cifras oficiales sobre lesionados.
SHA