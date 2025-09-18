Fuera de peligro, secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán tras ataque

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre, se encuentra fuera de peligro luego de haber sido herido por arma de fuego la mañana de este jueves, al interior de sus oficinas.

De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno Municipal, el funcionario permanece bajo observación médica y su estado de salud es reportado como estable, con atención específica en el antebrazo.