Freidora provoca incendio en negocio de frituras en Morelia; joven sufre crisis nerviosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Bomberos Morelia acudieron la tarde de este martes a la colonia Las Huertitas, en la capital michoacana, luego de que se registrara un incendio al interior de un domicilio donde se elaboran frituras de manera artesanal.
De acuerdo con el reporte de RED 113, el domicilio afectado se encuentra sobre la calle Mango, en un asentamiento aledaño a la colonia Lago 2. El siniestro se originó cuando una freidora, utilizada para preparar chicharrones y churros, se incendió tras un flamazo provocado por el aceite caliente.
Fueron los propios vecinos quienes, al percatarse del humo y las llamas, llamaron al número de emergencias. Minutos después, arribaron los bomberos, quienes lograron sofocar el fuego antes de que se propagara a otras zonas del inmueble.
No se reportaron daños mayores ni personas lesionadas. Sin embargo, una joven que se encontraba operando la freidora sufrió una crisis nerviosa y fue atendida en el lugar.
La situación ya fue completamente controlada por los cuerpos de emergencia.
rmr