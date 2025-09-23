Freidora provoca incendio en negocio de frituras en Morelia; joven sufre crisis nerviosa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Bomberos Morelia acudieron la tarde de este martes a la colonia Las Huertitas, en la capital michoacana, luego de que se registrara un incendio al interior de un domicilio donde se elaboran frituras de manera artesanal.

De acuerdo con el reporte de RED 113, el domicilio afectado se encuentra sobre la calle Mango, en un asentamiento aledaño a la colonia Lago 2. El siniestro se originó cuando una freidora, utilizada para preparar chicharrones y churros, se incendió tras un flamazo provocado por el aceite caliente.