¡Fraude en Morelia! Niños se quedan sin viaje por presunto robo de agencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Indignación y tristeza viven alumnos y padres de familia de la escuela “Hijos del Ejército”, luego de que se viera frustrado su viaje a Puerto Vallarta, Jalisco, donde representarían a Michoacán en un concurso nacional de danza.

De acuerdo con testimonios difundidos en la página Revolución Social, los menores pasaron un año completo ensayando, entrenando y preparando su participación con el objetivo de mostrar con orgullo el talento michoacano a nivel nacional. Para lograrlo, las familias realizaron esfuerzos económicos importantes, vendiendo artículos, haciendo colectas y ajustando sus finanzas, todo con tal de cubrir el costo del viaje.

Según la denuncia, una mujer identificada como Samantha Torres, quien se presentó como representante de la agencia París de Noche, junto con su esposo, se ofreció a organizar el transporte y hospedaje. El paquete fue vendido en $5,030 pesos por persona, y contemplaba dos autobuses para trasladar a cerca de 100 personas.

Sin embargo, la madrugada del viaje, la ilusión se desmoronó: aunque los autobuses llegaron al punto de encuentro, los operadores informaron que nadie había pagado por el servicio. En ese momento comenzó la confusión y la molestia. Los padres de familia y directivos de la escuela comenzaron a exigir explicaciones a los presuntos organizadores, quienes dieron diversas versiones, desde que “les habían robado el dinero” hasta que “ya estaban consiguiendo el efectivo”.

Pasaron las horas y finalmente los autobuses se retiraron, dejando atrás a decenas de niños, sin viaje, sin participación y sin el sueño por el que tanto trabajaron.

Los presuntos responsables fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, donde los padres exigen que se investigue a fondo el caso y se castigue a quienes resulten responsables por el presunto fraude.

Organizaciones ciudadanas como Revolución Social han manifestado su respaldo a las familias afectadas y han hecho un llamado a más posibles víctimas para que presenten su denuncia y se les brinde el debido acompañamiento legal.

"Jugar con los sueños y el esfuerzo de los niños no tiene perdón", señalaron los denunciantes.