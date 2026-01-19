FOTOS: Cristalean camioneta en centro de Morelia y esto se robaron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, un usuario denunció que su camioneta fue víctima de robo mientras estaba estacionada sobre la calle Pino Suárez, en pleno Centro Histórico de Morelia.

De acuerdo con la publicación, personas desconocidas rompieron los cristales del vehículo para sustraer una bocina JBL de cuarta generación, la cual era completamente nueva.

El hecho generó molestia y preocupación entre vecinos y transeúntes de la zona, como se leyó en comentarios.

"No es posible que ya no puedas dejar tu carro en ningún lugar estacionado porque te roban", expresó la persona afectada en su publicación.