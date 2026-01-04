Nota Roja

"Flamazo" en cilindro deja dos niñas heridas en casa de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un "flamazo" en un cilindro de Gas L.P. dejó dos menores de edad lesionadas en la colonia Infonavit Alfa, en el cerrito de La Zapata de esta ciudad de Uruapan.

Alrededor de las 18:30 horas, vecinos de la calle Tercera Cerrada de Lázaro Cárdenas escucharon un fuerte estruendo en una de las viviendas y de inmediato notificaron a los sistemas de emergencia.

Por ello, al lugar se trasladaron paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, así como del DIF Municipal, Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales.

A su arribo, los socorristas atendieron a dos menores de edad que sufrieron quemaduras de primer grado y las trasladaron a un hospital, además otras dos personas adultas sufrieron crisis nerviosa.

Por su parte, los elementos de Bomberos se encargaron de revisar la instalación de gas para descartar algún riesgo posterior.

