Fiscalía General detiene a un fisioterapeuta, presunto responsable de abuso sexual, en agravio de una niña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo, mediante una orden de aprehensión, a Héctor “N”, de oficio fisioterapeuta, por su posible participación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña en esta ciudad.

Datos de prueba recabados en la Carpeta de Investigación establecen que el pasado 20 de febrero, la víctima, de 8 años, se encontraba en su domicilio, donde el profesionista realizó una sesión de fisioterapia a su abuelo. Sin embargo, en un momento determinado, Héctor “N” salió de una habitación y besó a la niña en la boca.

La víctima contó a su madre lo ocurrido y después fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que dio inicio con las actuaciones y estableció la posible participación de Héctor “N” en el delito de abuso sexual.

A efecto de ser presentado ante el Juez de Control, el investigado fue detenido con base en una orden de aprehensión y será en próximas horas cuando se determine su situación legal.

