Fiscalía de Michoacán halla a joven desaparecida en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, localizó —a salvo— a una joven que fue reportada como desaparecida el pasado 8 de agosto en esta ciudad.

De acuerdo con los datos asentados en la Carpeta de Investigación, ese día Montserrat Jazmín C., de 18 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Las Américas, desconociéndose desde entonces su paradero.

Ante el riesgo de que pudiera ser víctima de un delito, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada, lo que permitió iniciar las investigaciones y actos de búsqueda que llevaron a establecer su ubicación en esta misma ciudad.

Como resultado, personal de la Policía de Investigación implementó un operativo que permitió localizarla y presentarla ante el agente del Ministerio Público. Durante su entrevista, la joven manifestó que su ausencia fue de manera voluntaria.

agm