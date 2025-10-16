Fingen entrega de paquete y roban con violencia a abuelitos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con relación al asunto de las detonaciones de arma de fuego registradas en la calle Santiago Tapia, ubicada en el centro de Morelia, fuentes policiales indicaron que se trató de un robo con violencia a casa habitación. La vivienda es habitada por un dermatólogo y su esposa, ambos de la tercera edad; los ladrones con el rostro tapado aprovecharon que las citadas personas estaban solas para perpetrar el delito.

Trascendió que, la noche del miércoles, un sujeto tocó la puerta de la cochera de la referida vivienda y dijo al morador que iba a entregar un paquete. Consecutivamente el profesionista abrió y el individuo entró junto con sus tres cómplices; entonces sometieron y golpearon al afectado y lo encerraron en una habitación.

Los hampones también amagaron con armas de fuego a la mujer del septuagenario y la metieron a otra habitación. Después buscaron objetos de valor, se apoderaron de 50 mil pesos en efectivo y dos relojes validados en aproximadamente 35 mil pesos.