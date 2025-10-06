Fiesta patronal en Peribán, Michoacán, termina con tres muertos tras riña a tiros

Peribán, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este lunes, al concluir el baile de fiestas patronales en la comunidad de San Francisco, en este municipio de Peribán, se registró una riña al calor de la copas, donde el saldo fue tres hombres muertos a balazos en plena plaza del lugar. Del homicida nada se sabe, ya que logró darse a la fuga.

De acuerdo a la información preliminar se pudo conocer que los finados eran Jesús A., de 26 años de edad, vecino de San Francisco, así como los Emir Alonso S., de 55 años, y Mario B., de 59, ambos oriundos de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan.

Asimismo trascendió, que una vez concluida la actuación de la última agrupación musical, mucha gente se quedó un rato más en el sitio y de repente, entre los puestos de comida y bebidas, se escucharon varios balazos, en contra de los arriba señalados, mismos que quedaron tirados y sin vida.

De inmediato se dio parte a la policía comunal y a la del municipio, sin que se pudiera dar con el paradero del responsable del ataque, quedándose sola la plaza, sin que nadie pudiera aportar detalles del asunto.

Más tarde arribó el personal interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado para realizar las primeras actuaciones del caso y ordenar el levantamiento de los tres cuerpos, mismos que fueron enviados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Uruapan para la práctica la necropsia de rigor.

Cabe señalar que este lunes se celebraría otro jaripeo en la plaza de San Francisco para cerrar las celebraciones patronales, mismo que fue cancelado por el comité organizador.

