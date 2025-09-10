FGE investiga homicidio de mujer en la colonia Jardines de Cuitzillo, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer murió al sufrir un impacto de bala en la zona de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y tuvo que intervenir la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), a efecto de iniciar las investigaciones respectivas.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles dentro de un domicilio ubicado en la calle José Antonio Pérez Pavón, en la colonia Jardines de Cuitzillo, cerca de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, en las inmediaciones de El Arquito y Monte Rubio.

Según las fuentes, la víctima respondía al nombre de Yudit Tatiana, de 28 años de edad. Tras el procesamiento de la escena, los peritos criminalistas trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que continuará con las diligencias de investigación a fin de esclarecer el caso.

agm