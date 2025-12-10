Fatal infarto al volante: hombre muere en plena avenida de Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una emergencia médica terminó en tragedia la mañana de este miércoles, cuando un automovilista perdió la vida mientras circulaba por una de las avenidas más transitadas de Lázaro Cárdenas.

El hecho fue en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas con Río Balsas. José Ángel G., de 56 años de edad, conducía un Nissan March blanco cuando, de acuerdo con los primeros reportes, sufrió un infarto fulminante que le impidió mantener el control del vehículo. La unidad avanzó sin dirección hasta impactarse contra la base metálica de un semáforo.