Fatal choque en Maravatío deja 7 muertos y 3 heridos, entre ellos niños

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler y un auto habilitado como taxi protagonizaron un fuerte choque en el que fallecieron siete personas y tres más resultaron heridas. El percance ocurrió sobre la Autopista México-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Huanimoro, en el municipio de Maravatío, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que otros seis vehículos también estuvieron involucrados en la tragedia.

El incidente se registró durante la tarde de este martes, aproximadamente a la altura del kilómetro 169+700, en las inmediaciones del entronque hacia la cabecera municipal.