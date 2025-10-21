Fatal choque en Maravatío deja 7 muertos y 3 heridos, entre ellos niños

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler y un auto habilitado como taxi protagonizaron un fuerte choque en el que fallecieron siete personas y tres más resultaron heridas. El percance ocurrió sobre la Autopista México-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Huanimoro, en el municipio de Maravatío, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que otros seis vehículos también estuvieron involucrados en la tragedia.
El incidente se registró durante la tarde de este martes, aproximadamente a la altura del kilómetro 169+700, en las inmediaciones del entronque hacia la cabecera municipal.
En el lugar se presentaron corporaciones de rescate y policiales, mismas que confirmaron el deceso de las víctimas, quienes viajaban a bordo del auto de alquiler, marca Nissan Tsuru. Entre los fallecidos se encuentran: dos mujeres, dos hombres y tres niños, todos en calidad de no identificados.
Los oficiales delimitaron el perímetro y, posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía de Zitácuaro, quienes se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue, donde se espera que en las próximas horas sean reclamados por sus familiares.
