Fatal choque en la Siglo XXI deja un hombre muerto y una mujer herida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque lateral entre un camión nodriza y un automóvil particular dejó como saldo un adulto mayor muerto y una mujer herida, sobre la Autopista Siglo XXI.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 273 del tramo Las Cañas - Feliciano, en el estado de Guerrero, donde el camión de carga impactó contra un Volkswagen Vento de color rojo y se precipitó a un pequeño desnivel a un costado de la carpeta asfáltica.

Otros automovilistas reportaron el percance, lo que movilizó a los paramédicos de Ambulancias Ambumed. Al llegar, localizaron el cuerpo sin vida de Ramiro G., de 78 años de edad.

También atendieron a Margarita C., de 75 años, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a la Clínica Fátima en Lázaro Cárdenas, donde permanece internada.

La vialidad fue cerrada durante varias horas mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y retiraban las unidades siniestradas.

SHA