Fatal choque deja vehículo destrozado en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se registró un aparatoso accidente sobre la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, a la altura del kilómetro 274+400 en el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, donde un vehículo compacto resultó severamente dañado tras un choque por alcance contra un tractocamión.

La información fue dada a conocer por el Centro SICT Michoacán a través de redes sociales, donde se indicó que la circulación se encuentra con paso alterno, mientras las autoridades atienden la emergencia.

En la fotografía compartida se aprecia un automóvil completamente destrozado tras impactarse con la parte trasera de un tráiler de doble remolque de la empresa TLE Automotive.