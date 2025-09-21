Fatal choque de motocicletas en Lázaro Cárdenas; hay un muerto y tres heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado se registró un fatídico choque entre dos motocicletas, dejando como saldo un hombre fallecido y tres personas heridas, en esta demarcación de Lázaro Cárdenas.

En la labor reporteril se pudo conocer que el encontronazo tuvo lugar en el bulevar Bicentenario, justo frente al restaurante Foster Fish, donde tras la brutal colisión los ocupantes de las motos salieron disparados y quedaron tirados sobre la carpeta asfáltica.

Algunos automovilistas al transitar por dicha rúa se encontraron con el percance y de inmediato alertaron de inmediato al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos y policías.

A su llegada los socorristas confirmaron que Marco Antonio G., de 28 años, había perecido a consecuencia de las graves heridas que padeció, en tanto que su acompañante Itzin Erandi, de 27 años, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital junto con ocupantes de la segunda moto, identificados como Joel y Sofía.

El área del percance fue acordonada por los patrulleros y más tarde los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependientes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las investigaciones correspondientes.

BCT