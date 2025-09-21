Fatal accidente en Tingambato: auto queda debajo de tractocamión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista perdió la vida al chocar contra la caja de un tractocamión estacionado a un costado de la carretera "libre" Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de la gasolinera de Tingambato.

Sobre el fatal accidente se supo que el masculino conducía un vehículo Mazda, color azul, con placas PSD-627-D y circulaba procedente de Pátzcuaro cuando perdió el control al parecer debido al exceso de velocidad y sobrevino el accidente.