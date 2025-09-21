Fatal accidente en Tingambato: auto queda debajo de tractocamión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista perdió la vida al chocar contra la caja de un tractocamión estacionado a un costado de la carretera "libre" Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de la gasolinera de Tingambato.
Sobre el fatal accidente se supo que el masculino conducía un vehículo Mazda, color azul, con placas PSD-627-D y circulaba procedente de Pátzcuaro cuando perdió el control al parecer debido al exceso de velocidad y sobrevino el accidente.
El auto compacto quedó aplastado debajo de la caja de la pesada unidad con su chofer prensado, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso del ciudadano.
La zona fue acordonada para que el personal de la Fiscalía General del Estado efectuara las diligencias respectivas. Los rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberar el cadáver, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Uruapan, donde permanece como no identificado.
