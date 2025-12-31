Fatal accidente en Ocurio: Muere motociclista de 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista de 20 años de edad perdió la vida tras accidentarse sobre la carretera Zitácuaro–Morelia, a la altura de la población de Ocurio, informaron autoridades policiales.
El trágico percance ocurrió la tarde de este miércoles y fue reportado por lugareños al número de emergencias. Al sitio se movilizaron patrulleros y paramédicos, quienes revisaron al afectados y confirmaron el deceso.
Se supo que el motorista respondía al nombre de Lisandro, vecino de la Cuarta Manzana de la Tenencia de San Felipe Los Alzati, municipio de Zitácuaro. La moto del susodicho es de la marca Italika, de color negro con naranja, sin placa de circulación.
Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de los elementos de la Fiscalía Regional, quienes posteriormente realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
BCT