Fatal accidente en Ocurio: Muere motociclista de 20 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista de 20 años de edad perdió la vida tras accidentarse sobre la carretera Zitácuaro–Morelia, a la altura de la población de Ocurio, informaron autoridades policiales.

El trágico percance ocurrió la tarde de este miércoles y fue reportado por lugareños al número de emergencias. Al sitio se movilizaron patrulleros y paramédicos, quienes revisaron al afectados y confirmaron el deceso.