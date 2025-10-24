Fatal accidente en Morelia; muere motociclista sobre avenida Francisco I. Madero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista falleció tras ser impactado por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con RED113, el hecho ocurrió durante la noche de este viernes y fue reportado al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, aún no identificado.