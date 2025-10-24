Fatal accidente en Morelia; muere motociclista sobre avenida Francisco I. Madero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista falleció tras ser impactado por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.
De acuerdo con RED113, el hecho ocurrió durante la noche de este viernes y fue reportado al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, aún no identificado.
Se observó que la motocicleta siniestrada es de la marca Italika 280Z, tipo urbana, en color gris con negro y detalles en rojo. Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La Unidad de Atención Inmediata acudió al lugar, inició las averiguaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
mrh