Fatal accidente en la Pátzcuaro-Uruapan deja un muerto y siete heridos

El accidente ocurrió en el kilómetro 71+400, entre Zirahuén y Huertas de Jujucato; tres personas están graves
Publicado

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muerto y siete lesionados fue el saldo preliminar de un choque entre una camioneta y un vehículo particular sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del municipio de Salvador Escalante.

El accidente se registró minutos después de las 18:00 horas de este miércoles 10 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 71+400, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, entre la desviación a Zirahuén y Huertas de Jujucato.

Al tener conocimiento de la emergencia, al sitio acudieron paramédicos de AMBUMED, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre y brindaron auxilio a siete personas lesionadas, trasladándolas a un hospital de Uruapan. De los heridos, tres permanecen en estado grave.

Elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se encargaron de resguardar la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas.

Salvador Escalante
Autopista Siglo XXI
accidente vehicular

