Fatal accidente en la Pátzcuaro-Uruapan deja un muerto y siete heridos

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muerto y siete lesionados fue el saldo preliminar de un choque entre una camioneta y un vehículo particular sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del municipio de Salvador Escalante.

El accidente se registró minutos después de las 18:00 horas de este miércoles 10 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 71+400, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, entre la desviación a Zirahuén y Huertas de Jujucato.

Al tener conocimiento de la emergencia, al sitio acudieron paramédicos de AMBUMED, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre y brindaron auxilio a siete personas lesionadas, trasladándolas a un hospital de Uruapan. De los heridos, tres permanecen en estado grave.

Elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, se encargaron de resguardar la zona y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas.