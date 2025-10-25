Fatal accidente en la carretera Morelia-Pátzcuaro deja una persona sin vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la población de El Carmen, perteneciente al municipio de Huiramba.

De forma preliminar, se reporta una persona fallecida en el lugar del percance, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Al sitio ya arribaron cuerpos de auxilio para brindar atención, y se espera el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar el peritaje correspondiente.

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona, ya que las labores de las autoridades podrían mantener parcialmente bloqueado el tramo carretero.

BCT