Fatal accidente en la carretera Morelia-Maravatío deja una víctima mortal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente lesionado tras un choque frontal entre un auto compacto y una camioneta sobre la carretera libre Morelia–Maravatío, informaron autoridades policiales y de rescate.

El trágico percance se registró la tarde de este jueves, a la altura del kilómetro 115+600, dentro del municipio de Zinapécuaro. Varios automovilistas reportaron el incidente al número de emergencias y solicitaron apoyo.

Al sitio arribaron bomberos locales, así como paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la fémina, cuya identidad aún se desconoce. Además, auxiliaron al sobreviviente y lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.