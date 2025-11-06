Fatal accidente en la autopista Siglo XXI deja un muerto y un herido

Taretan, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, un tractocamión que transportaba una "ballena" de concreto, aparentemente se quedó sin frenos, se salió del camino, terminó por fuera de la vialidad con saldo fatal de una persona sin vida y otra lesionada.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 114 del tramo carretero Uruapan-Nueva Italia, en las inmediaciones del municipio de Taretan. Algunos automovilistas que se percataron del percance pidieron ayuda al personal de la autopista.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, quienes a su llegada encontraron el tractocamión con una cabina de color blanco y remolque con la enorme barra de concreto en un desnivel por fuera de la carpeta asfáltica.