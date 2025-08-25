Falsa alarma de balacera moviliza a policías en zona de Camelinas, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes comenzó a circular en grupos de WhatsApp una supuesta alerta por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Fiesta Camelinas, particularmente en la zona de Bodega Aurrera. Sin embargo, autoridades descartan cualquier situación de riesgo.

De acuerdo con el medio RED 113, al consultar con fuentes policiales, no se encontró ningún reporte oficial registrado ante el C4 o C5 sobre detonaciones en la zona.