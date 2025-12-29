Fallece taquero mientras atendía su negocio en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este lunes 29 de diciembre se registró un hecho trágico en la ciudad de Morelia, luego de que un taquero perdiera la vida al interior de su negocio, presuntamente a causa de un infarto.

De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba atendiendo una taquería ubicada sobre la calle Velázquez de León, a un costado de la Plaza de las Capuchinas, cuando comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció ante la mirada de las personas presentes, quienes de inmediato solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como elementos de la Policía Morelia, quienes intentaron reanimar al afectado; sin embargo, pese a los esfuerzos, ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades acordonaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que el deceso habría sido ocasionado por un infarto, aunque será la autoridad competente la que confirme oficialmente las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado para los procedimientos de ley, en tanto que el hecho generó consternación entre vecinos y comerciantes del área.

BCT