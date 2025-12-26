Explotan puestos de cuetes en pleno centro de Yurécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se registró otro incidente relacionado con el mal manejo de pirotecnia, ahora en la zona Centro del municipio de Yurécuaro. De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con reportes policiales, minutos después de las 20:00 horas, dos puestos ambulantes de cuetes estallaron simultáneamente en la plaza principal de la localidad.

La explosión provocó momentos de pánico entre decenas de familias que se encontraban paseando en el lugar, quienes de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil acudieron al sitio, localizando únicamente escombros calcinados correspondientes a los puestos.

Aunque no hubo víctimas, este nuevo percance deja en evidencia el alto riesgo que representa la manipulación y venta de pirotecnia en espacios públicos, particularmente ante la falta de acciones preventivas por parte de las autoridades.

SHA