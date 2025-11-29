Explosión en la Siglo XXI: tráiler arde en llamas tras choque contra auto y deja un muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autopista Siglo XXI fue el escenario de un aparatoso choque lateral, en el que se vieron involucrados un auto y un tráiler, este último volcó y se incendió. El saldo una persona sin vida y tres lesionadas.
Fue la madrugada de este sábado, cuando a la altura del kilómetro 285 del tramo Feliciano – Lázaro Cárdenas, colisionaron un Volkswagen de color blanco, con placas PJP-727-D, así como un tractocamión amarillo, con matrícula 63-UD-9G.
Otros usuarios de la carretera encontraron bloqueando la vialidad las unidades siniestradas, en el caso del camión de carga ya en llamas, por lo que pidieron ayuda al personal de la caseta de Feliciano.
Para atender la emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Ambulancias AMBUMED y bomberos, quienes sofocaron el fuego, mientras que los socorristas confirmaron la muerte de una persona, al parecer el conductor del tráiler.
De igual forma en el lugar los socorristas valoraron tres mujeres con heridas leves, ellas son, Wendy Janet C., 47 años de edad, Jennifer G., de 20 años y Edith N., de 41 años de edad, sin que fuera necesario su traslado a un nosocomio.
Oficiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, determinaron el cierre a la circulación para que las autoridades emprendieran los respectivos actos de investigación.
BCT