Explosión en la Siglo XXI: tráiler arde en llamas tras choque contra auto y deja un muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autopista Siglo XXI fue el escenario de un aparatoso choque lateral, en el que se vieron involucrados un auto y un tráiler, este último volcó y se incendió. El saldo una persona sin vida y tres lesionadas.

Fue la madrugada de este sábado, cuando a la altura del kilómetro 285 del tramo Feliciano – Lázaro Cárdenas, colisionaron un Volkswagen de color blanco, con placas PJP-727-D, así como un tractocamión amarillo, con matrícula 63-UD-9G.