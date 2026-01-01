Explosión de pirotecnia provoca la muerte de un menor en Tangancícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La que sería una celebración en familia por la llegada del año nuevo terminó en tragedia, luego de que un niño de 12 años de edad muriera en un hospital, tras sufrir un lamentable accidente con pirotecnia en la población de Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Tangancícuaro.

De acuerdo con fuentes cercanas a el caso, el menor Salvador G., transportaba múltiples barrenos en la bolsa de su pantalón y aparentemente debido a la fricción, la pirotecnia estalló ocasionándole heridas mortales.

Familiares del afectado lo trasladaron por sus medios a la base de Protección Civil de Tangancícuaro, donde al ser revisado por los paramédicos se confirmó que presentaba amputación parcial de la pierna derecha, destrucción del fémur, y genitales, así como quemaduras en el tórax brazos y piernas.

Los socorristas de inmediato trasladaron al paciente al Hospital IMSS-Bienestar en Zamora, donde momentos después lamentablemente falleció.

Personal de nosocomio informó a la Fiscalía Regional de Justicia sobre el deceso, por lo que un grupo multidisciplinario acudió para emprender los correspondientes actos de investigación.

