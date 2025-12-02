Nota Roja

Esta tarde: accidente de motociclista provoca tráfico en avenida Madero, Morelia

FACEBOOK/Revolución Social
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este día se registró un accidente vial que involucró a un motociclista sobre la avenida Madero, en la ciudad de Morelia.

La información fue difundida a través de redes sociales por el medio Revolución Social, que alertó a automovilistas y peatones sobre congestión vial derivada del percance.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y si hay personas lesionadas.

Se recomienda a quienes transiten por el lugar tomar vías alternas y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

