Esta tarde: accidente de motociclista provoca tráfico en avenida Madero, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este día se registró un accidente vial que involucró a un motociclista sobre la avenida Madero, en la ciudad de Morelia.
La información fue difundida a través de redes sociales por el medio Revolución Social, que alertó a automovilistas y peatones sobre congestión vial derivada del percance.
Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y si hay personas lesionadas.
Se recomienda a quienes transiten por el lugar tomar vías alternas y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.
RYE-