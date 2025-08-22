Escolta de alcalde de Uruapan recibe prisión preventiva por violencia familiar

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, presentó datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso en contra de Abelino Yetzirath “N”, policía municipal de Uruapan, por su posible participación en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su pareja.

De acuerdo con la investigación, el pasado domingo 17 de agosto, el imputado, quien también se desempeñaba como escolta del presidente municipal Carlos Manzo, abordó por la fuerza el vehículo de la víctima, donde la insultó y golpeó. Posteriormente, la bajó de la unidad e intentó escapar.

La mujer fue auxiliada por un taxista, quien también resultó lesionado durante los hechos, mientras que el señalado se dio a la fuga llevándose la unidad de su esposa.

Horas después, Abelino Yetzirath “N” regresó a su domicilio, donde amenazó a su esposa y a otros familiares con atentar contra su vida. Fue entonces que elementos policiales arribaron al lugar y lograron su detención, poniéndolo a disposición del Ministerio Público del CJIM, que lo presentó ante el Juez de Control para la formulación de imputación.

En audiencia inicial, el juez resolvió vincularlo a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

