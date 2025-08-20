Eran vecinos de Uruapan los dos hombres hallados en fosa de Ziracuaretiro

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya fue reclamado el segundo cadáver localizado en una fosa clandestina ubicada en una huerta de este municipio de Ziracuaretiro, en los límites con Uruapan.

Fuentes cercanas al caso informaron que el fallecido respondía al nombre de Juan José M., de 31 años de edad, vecino de la colonia Emiliano Zapata. La primera víctima había sido identificada como Adán G., originario de la comunidad de Caltzontzin. Ambos eran uruapenses.

Como se recordará, los dos cadáveres fueron encontrados semienterrados en una huerta de aguacate situada sobre el camino que conecta a Caltzontzin con la localidad de San Andrés Corú.

Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, impactos de arma de fuego y, en el caso de una de las víctimas, estaba maniatada.

La FGE mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del doble homicidio.

