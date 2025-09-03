Michoacán: Enloquecido sujeto mata a golpes a su madre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del martes, un sujeto fuera de sus cabales y al parecer bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, propinó una brutal golpiza a su progenitora hasta arrebatarle la vida, en su domicilio en la colonia Santa Rosa de esta ciudad de Los Reyes. El presunto homicida fue detenido por las autoridades policiales.

En los lamentables hechos, pereció la señora Teresa T., de 60 años de edad, vecina de la calle Luis de Velasco, del citado asentamiento. Mientras que el supuesto matricida es José Luis G., de 27 años.

Se conoció que elementos de la policía local recibir un reporte de que un sujeto estaba agrediendo a su madre dentro de un domicilio por lo que, al llegar al sitio, el propio atacante les abrió la puerta del hogar.

Los uniformados se percataron que en el piso del inmueble yacía la fémina en medio de un charco de sangre, por lo que de manera inmediata se dieron a la tarea de requerir al sujeto, mismo que quedó a disposición de la autoridad competente. Por su parte paramédicos de Protección Civil confirmaron la muerte de la adulta mayor.

Al lugar arribó un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado para efectuar las investigaciones pertinentes del caso, ordenando el levantamiento del cadáver, el cual fue enviado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Uruapan para que le realizaran la necropsia de ley.

BCT