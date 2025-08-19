Enfrentamiento en Tangancícuaro deja cuatro civiles armados abatidos

Tangancícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes 19 de agosto de 2025, integrantes de un grupo criminal se enfrentaron a balazos con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un predio cerril del municipio de Tangancícuaro, con un saldo de cuatro delincuentes abatidos, así como el aseguramiento de armas largas y camionetas.

De acuerdo con información recabada, el tiroteo se registró en las inmediaciones del sitio conocido como “Florida”, cuando los presuntos delincuentes se toparon con un convoy militar y abrieron fuego.

Los elementos de la Defensa Nacional repelieron la agresión en un enfrentamiento que se prolongó varios minutos, hasta que los empistolados huyeron hacia la zona serrana. En el lugar quedaron abatidos cuatro hombres, quienes permanecen en calidad de no identificados.

En la zona, los militares aseguraron siete armas largas, entre ellas cinco fusiles AK-47, una FN Minimi y una ametralladora MAG. También fueron incautadas tres camionetas utilizadas por el grupo armado: una Toyota Tundra gris, una Dodge Ram negra y una Kia SUV blanca.