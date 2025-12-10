Enfrentamiento en Cotija deja un policía muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos delincuentes armados atacaron a agentes municipales de Cotija, informaron fuentes policiales, las cuales señalaron que la agresión dejó un oficial muerto.

El hecho ocurrió cerca de las 21:20 horas en la zona Centro de la cabecera municipal. Trascendió que los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando, en determinado momento, los criminales les dispararon.

Los guardianes del orden repelieron el fuego hostil y solicitaron refuerzos. Durante el enfrentamiento, un policía lamentablemente fue abatido por las balas.

Posteriormente, los agresores escaparon y dejaron una granada que no detonó. Al sitio arribaron efectivos de otras corporaciones, así como especialistas en manejo de explosivos, quienes se encargaron del artefacto.

La escena fue acordonada y se pidió la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos elementos iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

