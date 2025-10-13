Enfrentamiento deja un muerto en la zona serrana de Madero, Michoacán

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del domingo, autoridades policiales recibieron un reporte sobre un enfrentamiento entre sujetos armados en una zona serrana del municipio de Madero, así que acudieron a revisar y encontraron a un sujeto asesinado, quien usaba pasamontañas y vestía pantalón camuflado.
De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hecho hallazgo se registró la tarde de este domingo a la orilla del camino de terracería que conduce de la población El Calvario hacia la comunidad de La Soledadita, dentro de la Tenencia de El Ahijadero.
El interfecto no está identificado, él tenía entre 25 y 30 años de edad, además usaba botas cafés y sudadera azul.
Especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
