Enfrentamiento deja un muerto en la zona serrana de Madero, Michoacán

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del domingo, autoridades policiales recibieron un reporte sobre un enfrentamiento entre sujetos armados en una zona serrana del municipio de Madero, así que acudieron a revisar y encontraron a un sujeto asesinado, quien usaba pasamontañas y vestía pantalón camuflado.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el hecho hallazgo se registró la tarde de este domingo a la orilla del camino de terracería que conduce de la población El Calvario hacia la comunidad de La Soledadita, dentro de la Tenencia de El Ahijadero.