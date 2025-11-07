Enfrentamiento armado deja bloqueos e incendio de camión en la Pátzcuaro–Uruapan

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró un presunto enfrentamiento armado entre civiles, en las inmediaciones del puente El Ajuno, ubicado sobre la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, cerca de la desviación hacia la comunidad de Iraguén, en los límites de los municipios de Pátzcuaro y Salvador Escalante.

De acuerdo con reportes preliminares de RED113, hasta el momento no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas ni fallecidas; sin embargo, los hechos derivaron en bloqueos carreteros en distintos puntos de la región.

En el sitio del enfrentamiento fue incendiado un camión tipo volteo, lo que provocó afectaciones a la circulación.

Asimismo, sobre la carretera Tzurumútaro-Tzintzuntzan, a la altura de la comunidad de Sanabria, unos empistolados impidieron el paso con una casa rodante y otro camión.

También sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la desviación hacia El Correo, los bandidos atravesaron unidades. Acción que replicaron en la entrada a Erongarícuaro.

Además, se supo que los individuos colocaron varias estrellas ponchallantas en distintos caminos. Por si fuera poco, unos malechores les dispararon a las llantas de algunos carros sobre la carretera Morelia-Quiroga, en las cercanías de la población de Iratzio.