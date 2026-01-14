Encuentran sin vida a hombre de la tercera edad en río de aguas negras en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de la tercera edad al interior de un río de aguas negras, ubicado en la colonia Rector Díaz Rubio, al sur de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la agencia RED113, primeros reportes indican que fueron vecinos del lugar quienes descubrieron el cuerpo al caminar cerca del puente ubicado sobre la calle Eréndira, que conecta la colonia Rector Díaz Rubio con Santa María de Guido. De inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros de la Policía Municipal, quienes descendieron al cauce del río y confirmaron el fallecimiento del hombre, por lo que procedieron a acordonar el área y notificar a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos más tarde, arribó la unidad de atención inmediata de la FGE para iniciar las investigaciones correspondientes. A solicitud de los peritos criminalistas, bomberos estatales colaboraron en las maniobras de recuperación del cuerpo.

Una vez concluidas las labores en el sitio, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley, que determinará con precisión la causa de muerte.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido, y se desconoce la causa oficial de su fallecimiento.

