Encuentran restos humanos y ropa en predio de Tarímbaro; Fiscalía ya investiga

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Partes de una osamenta humana fueron localizados junto con algunas prendas de vestir, en un predio salir del municipio de Tarímbaro, en las cercanías de la carretera Morelia - Salamanca.

Fue la tarde de este sábado, cuando un reporte ciudadano alertó al personal de la Policía Municipal sobre el hallazgo de huesos y ropa tirados, en un terreno ubicado a unos metros del camino que conecta de Cuto del Porvenir a la población de Jamaica.