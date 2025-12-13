Encuentran restos humanos y ropa en predio de Tarímbaro; Fiscalía ya investiga

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Partes de una osamenta humana fueron localizados junto con algunas prendas de vestir, en un predio salir del municipio de Tarímbaro, en las cercanías de la carretera Morelia - Salamanca.
Fue la tarde de este sábado, cuando un reporte ciudadano alertó al personal de la Policía Municipal sobre el hallazgo de huesos y ropa tirados, en un terreno ubicado a unos metros del camino que conecta de Cuto del Porvenir a la población de Jamaica.
Por lo anterior un grupo de patrulleros se movilizó y al revisar el área confirmaron que se trataba de los restos de una persona al parecer en el sexo masculino, que vestía un pantalón azul con franja lateral roja.
El sitio fue resguardado por los oficiales, mismos que solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las respectivas diligencias. Al término de las actuaciones, los restos fueron enviados al Semefo de la región para la práctica de los correspondientes estudios.
mrh