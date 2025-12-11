Encuentran granada enterrada en zona oriente de Morelia; resultó ser de gas

El hallazgo ocurrió alrededor del mediodía, cerca del Centro Cultural Tres Marías, ubicado a unos metros del Boulevard Alfredo Salce. El artefacto estaba enterrado y fue descubierto por personas que realizaban una excavación en el lugar. Al notar el objeto, solicitaron de inmediato apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y especialistas en manejo de explosivos acudieron al sitio, confirmaron que se trataba de una granada de gas, la aseguraron y la retiraron. Las autoridades competentes ya investigan el origen del artefacto.

