Hallan cuerpo en Ixtapa; podría ser el joven que fue arrastrado por el mar tras rescatar a su amiga

Pronto, los murmullos comenzaron a tomar forma. De manera extraoficial, las características coincidían con las de un adolescente de 16 años, desaparecido desde finales de noviembre en Playa Jardín, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su nombre: Jesús M., estudiante del CETIS 34. El mismo joven que, según testigos, no dudó ni un segundo en lanzarse al mar para rescatar a su amiga cuando las corrientes comenzaron a arrastrarla.

Aquella tarde del 22 de noviembre, el mar parecía tranquilo, pero traicionero. Evelyn H. ingresó al agua y pronto perdió estabilidad; el oleaje la superó. Jesús corrió, se metió al mar y logró lo imposible: acercarla a la orilla y ponerla a salvo. Ella salió con vida. Él no. La corriente lo tomó como rehén y lo perdió entre las olas, ante la mirada impotente de bañistas, rescatistas y amigos.

Durante las primeras 24 horas, la esperanza sostuvo a todos. Guardia Civil, Protección Civil, Secretaría de Marina, pescadores y voluntarios desplegaron un operativo sin descanso. Drones surcaron el cielo, embarcaciones peinaron la costa y ojos cansados buscaron una señal entre la espuma. Los días pasaron. La búsqueda se extendió de Michoacán hacia Guerrero. El mar guardó silencio.